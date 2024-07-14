انتقادات جديدة لأحمد سعد بسبب إطلالته في حفله الأخير

أحيا الفنان أحمد سعد، مساء أمس (الجمعة)، حفلًا غنائيًا كبيراً في رأس الحكمة بـ الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر سعد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من الحفل حيث ظهر بإطلالة غريبة حيث ارتدى طقم بحر وحذاء عاليًا مع شعر أصفر، وذلك بعد أيام من الهجوم عليه مؤخرًا بسبب ظهوره بخلخال أثناء قضاء عطلته الصيفية.

وتلقى سعد العديد من النتقادات على إطلالته في الحفل من جمهوره متسائلين عن أسباب الخلل بين صوته الذي يعشقه الملايين وصورته وإطلالاته التي تجد دائماً الانتقادات من الجمهور.

وكان أحمد سعد، قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد أحدث ظهور له أثناء قضائه للعطلة الصيفية، حيث صدم الجمهور بظهوره وهو مرتدٍ خلخالًا في قدمه؛ الأمر الذي أثار استياء الجمهور من خلال التعليقات على صورته، معربين عن غضبهم بسبب مظهره.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتعرض أحمد سعد فيها لانتقادات، حيث تعرض في وقت سابق لهجوم شديد، بسبب ارتدائه لحلق وقميص شفاف أثناء إحيائه إحدى حفلاته.

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