نانسي عجرم تداعب أحد حضور حفل الأردن

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، وهي تداعب أحد الحضور بحفلها في البحر الميت بالأردن، التي أحيته ليلة أمس الجمعة 12 يوليو.

وخلال الفيديو، ظهرت نانسي عجرم، تضحك لأحد الحضور خلال فاصل بين أغنيتين، وداعبته قائلة: «بكرا».

حفل نانسي عجرم في الأردن

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس الجمعة 12 يوليو، في البحر الميت بالأردن، بحضور جماهيري كبير، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

تألقت نانسي عجرم، خلال الحفل، بفستان اسود طويل ومفتوح من الأمام، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة من أبرزها: (بدنا نولع الجو، عم بتعلق فيك، آه ونص) وغيرها من الأغاني.

أحدث أغاني نانسي عجرم

كانت طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

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