لليوم الثالث والعشرين.. مسرحية "مش روميو وجوليت" ترفع شعار كامل العدد

ياسر رشاد - القاهرة - رفعت مسرحية "مش روميو وجوليت" لليوم الثالث والعشرين شعار كامل العدد، والتي تعرض على خشبة المسرح القومي .



وقال الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح إنه لليوم الثالث والعشرين مازالت المسرحية ترفع شعار كامل العدد، معربا عن سعادته وفخره بما حققه العرض من نجاح يدلل على حالة الوعى الثقافى والفنى لدى الجمهور المصري، والرغبة في مشاهدة الأعمال الجادة والهادفة .

"مش روميو وجولييت" تدور أحداثها حول انقسام حاد بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة"، وهي ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيا بوحدته العصية على التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما "يوسف" و"زهرة" ، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، فتطور الأمر وزادت خطورته إلى حد بات يهدد الأرواح، فأصبح تدخل ناظر المدرسة أو صاحب القرار حتميا حتى لا تنهار المدرسة المجتمع على ما ومن فيها.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير.

وتضم المسرحية نخبة من النجوم، منهم: الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان عزت زين، والفنانة دنيا النشار، والفنان طه خليفة، والفنان آسر علي، والفنان طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج منفذ صفوت حجازي، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وملابس علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق، والعرض من إخراج عصام السيد .