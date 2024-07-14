إيدي ميرفي يتزوج خطيبته وأم أطفاله

ياسر رشاد - القاهرة - عقب علاقة حب قاربت العقد وخطوبة دامت 6 سنوات تقريبًا أثمرت عن 3 أطفال، تزوج الممثل الأمريكي الشهير إيدي ميرفي من خطيبته والدة أطفاله بايج بوتشر أخيرًا.

إيدي ميرفي

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تزوج إيدي ميرفي وخطيبته في حفل زفاف بسيط اقتصر على أفراد العائلة من الطرفين وعدد من الأصدقاء المقربين في أنجويلا يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري، وفقًا لتقرير نشرته مجلة بيبول البريطانية.

وأذهلت خطيبة إيدي ميرفي البالغة من العمر 44 عامًا، الحضور بفستان زفاف مذهل بتوقيع مصممة الأزياء ميرا زويلينجر، فيما اختار العريس، صاحب الـ 63 ربيعاً، بدلة بيضاء أنيقة من بريوني.

حفل زفاف إيدي ميرفي وخطيبته

إيدي ميرفي وزوجته

ونشرت الصحيفة صورة مسربة من الحفل الذي خيمت عليها اجراءات من التكتم والسرية، وهما يقفان أسفل باقة من الزهور البيضاء، بينما يراقب الضيوف العروسين في الخلفية.

وحملت بايج باقة من الزهور البيضاء وهي تقف بجوار زوجها، مرتدية فستانها الرائع وطرحة زفاف طويلة ينسدل من تحتها شعرها الذهبي في تموجات تلقائية آخاذة.

بدأت قصة حب ميرفي وبايج منذ أكثر من 10 سنوات، لتجمعهما علاقة عاطفية لأول مرة في عام 2012 قبل أن يخطبا في عام 2018.

ويحظى الزوجان بابنتين توأم وهما إيزي أونا، 8 سنوات، وابنهما ماكس تشارلز، 5 سنوات، ولاتعد تلك هي التجربة الأولى للممثل الكوميدي الشهير حيث سبق وتزوج من الممثلة نيكول ميتشل مورفي، ذات الـ 56 عامًا، بين عامي 1993 وعام 2006، وهو الزواج الذي نتج عنه ابنتهم بيا، صاحبة الـ 34 عامًا، ومايلز، ذا الـ 31 عامًا، وشين، في عمر الـ 29 عامًا، وزولا ابنتة الـ 24 عامًا، وبيلا ذات الـ 21 عامًا.

كما يحظى إيدي بابن يدعى إريك، 34 عامًا، من علاقته بصديقته السابقة بوليت ماكنيلي، وكريستيان، 33 عامًا، من علاقته بتامارا هود، وأنجيل، 17 عامًا، من المطربة البريطانية الشهيرة ميلاني "ميل بي" براون، 49 عامًا، مغنية فرقة Spice Girl السابقة.

يأتي زواج إيدي وبايج بعد أكثر من أسبوع من إشارة الممثل إلى خطيبته منذ فترة طويلة على أنها زوجته، ووصف ممثل سلسلة Shrek صديقته بزوجته مرتين أثناء ظهوره في بودكاست The Interview التابع لصحيفة نيويورك تايمز فيما كان أيقونة هوليوود يروج لفيلمه الجديد Beverly Hills Cop: Axel F.