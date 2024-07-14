تامر عبد المنعم: مواهب في المحافظات لم يبحث عنها أحد.. وهناك فِرق على مستوى احترافي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة، أن وزارة الثقافة مهتمة بتثقيف الناس والتخفيف عنهم، موضحا أن هناك فرق موسيقى وفنون شعبية وتمثيل على مستوى احترافي عالي.

ولفت إلى أنه تم تقديم عرض مسرحي نوستالجا 80/90 ويعني الحنين للماضي والمسرح كان كامل العدد والعرض عمل نقلة ولم يحدث هذا في الثقافة الجماهيرية منذ زمن.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة، أن الجمهور كان من جميع الفئات والثقافات الفنية وتم استحضار عادل إمام ومحمد منير وأسامة أنور عكاشة وسهير البابلي ونبيلة عبيد.

واستطرد أن هناك مواهب كبيرة في المحافظات ولكن لم يبحث عنها أحد من قبل، مضيفا أن الناس كانت خارج القاعة أكثر من الداخل ورغبوا في إعادة العرض وتكراره.

وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بالتهنئة إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو لتوليه منصب وزير الثقافة واشكره على حديثه عن حماية الهوية المصرية والتي نعمل من أجلها جميعا ونحن أعظم وأكبر دولة بها قوى ناعمة، موضحا أنه وزير مثقف ولديه العديد من اللغات الأجنبية. وأكد عبد المنعم أنه على يقين أن "هنو" سيصنع الفارق ثقافيا، مشيرا أنه حضر معه حفل استقبال حرم الرئيس الصربي بدار الأوبرا المصرية وأنبهر بلغته الألمانية والإنجليزية ومستوى ثقافته الراقي.



نوستالجيا ٩٠/٨٠

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، سواء الأعمال الدرامية أو الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى، تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.