جوني ديب يعود لحياته من جديد ويقرر الارتباط

ياسر رشاد - القاهرة - بعد مضي عامين على انفصاله الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة ومحاكمة التشهير اللاحقة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، عاد الممثل جوني ديب إلى حياته الطبيعية ليدخل في علاقة عاطفية جديدة.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر نجم هوليوود بينما كان يغادر مهبط طائرات هليكوبتر في العاصمة البريطانية لندن اليوم ترافقه امرأة مجهولة الهوية. وظل ديب، الذي يقيم معظم شهور السنة في المملكة المتحدة منذ معركته القانونية الأخيرة ضد طليقته ف عام 2022، منغمسًا في العمل على مشاريع أفلام جديدة بجانب الخروج في جولات مع فرقته الغنائية.

وظهر بطل سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي في زي نجم الروك بينما كان يسير على مدرج مهبط طائرات الهليكوبتر محاطًا بشابة ساحرة حاملا في يده جيتاره. وبدا ديب بسن أصغر من عمره البالغ 61 عامًا يرتدي قبعة صغيرة حمراء وبنطلون جينز فضفاضًا وحذاء رياضي فيما وضع على عينيه نظارة شمسية.

واختارت رفيقته المجهولة التماشي مع مظهره، حيث ارتدت ملابس سوداء "كاجول" ولكنها أنيقة كشفت عن خصرها بينما تحمل في يدها حقيبة يد، ووأخفت ملامحها وراء نظارات شمسية ذات إطار مستطيل. بدت صديقة ديب الساحرة مفتونة بالممثل الموسيقي، وهي تبتسم وتمسح على شعرها بينما كان الاثنان يضحكان ويتحدثان مغادران الطائرة الهليكوبتر الخاصة به.

وذكرت مصادر مقربة من ديب أن النجم الستيني يمر بمرحلة استقرار نسبيًا على الصعيدين الشخصي والعملي عقب مضي فترة من المشاكل القانونية والادعاءات التي بلغت ذروتها عندما أقام دعوى بالتشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، التي اتهمته بإساءة معاملتها وتعنيفها، في فرجينيا في عام 2022 حيث تمكن من تصحيح صورته أمام العالم وكشف الحقيقة والمضي قدمًا في حياته المهنية، حاصًلا على أدوار سينمائية جديدة بجانب جولاته المستمرة مع فرقته منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر ديب برفقة عدد من المعجبين أثناء مغادرته صالة موسيقية في لندن مع الخليج 365 المرافق له. وأدهش النجم الكاريبي، الذي بلغ عامه الستيني الأول الشهر الماضي، بتقبيل يدي إحدى المعجبات اللواتي كن ينتظرنه خارج مكان ما في العاصمة هذا الأسبوع، وتدخل حارس جوني الشخصي عندما رفضت التخلي عن يده وأحكمت قبضتها عليه.