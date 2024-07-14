عاطف بشاي يهدي تكريمه من مهرجان جمعية الفيلم لفتيات بانوراما برشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل ختام الدورة الخمسين من مهرجان جمعية الفيلم اليوم السبت 13 يوليو، والذي أقيم في سينما بوسط البلد، تكريم الكاتب والسيناريست الكبير عاطف بشاي، والذي حرص على التواجد واستلم تكريمه بنفسه.

وأهدى عاطف التكريم لفتيات فرقة بانوراما برشا في المنيا، كتحية لهن بعد فوز فيلمهن رفعت عيني للسما للمخرجين أيمن الأمير وندى رياض بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي.

وقال عاطف إن فوز الفيلم بالجائزة من مهرجان كان السينمائي يثبت أن التنوير الحقيقي يصنعه فن حقيقي.

كما شهد حفل الختام تكريم عدد من رموز السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا، بينهم المخرج هنري بركات، النجمة هند رستم، الكاتب والمخرج والممثل السيد بدير.

جدير بالذكر أن المهرجان قام بتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، النجم الكبير أحمد بدير.