إلهام شاهين: تكريمي من مهرجان جمعية الفيلم شرف لي وشعار الدورة الخمسين كان رائعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل ختام الدورة الخمسين من مهرجان جمعية الفيلم اليوم السبت 13 يوليو، والذي أقيم في سينما بوسط البلد، تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين.

وقالت إلهام في كلمتها "ألف مبروك مرور خمسين عام على هذا المهرجان العريق المحترم، شرف لي تكريمي من هذا المهرجان وأشكر أستاذ محمود عبدالسميع على المجهود الذي يبذله لاستمرار المهرجان".

وتابعت "وشعار الدورة الخمسين (تحيا المقاومة لتحيا فلسطين) رائع، إن شاء الله السنة الجاية نكون مع بعض وتكون الحرب انتهت".

كما شهد حفل الختام تكريم عدد من رموز السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا، بينهم المخرج هنري بركات، النجمة هند رستم، الكاتب والمخرج والممثل السيد بدير.

جدير بالذكر أن المهرجان قام بتكريم الكاتب الكبير عاطف بشاي، النجم الكبير أحمد بدير.