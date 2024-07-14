تامر أمين عن أزمة شيرين وحسام حبيب: "أنا اتقفلت منهم والقصة بوخت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث الإعلامي تامر أمين عن الأزمة الأخيرة للفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، حيث قامت شيرين بتحرير محضر ضد طليقها اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات وكدمات.

وخصص تامر أمين إحدى فقرات برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار" للحديث عن أزمة شيرين وحسام حبيب، مؤكدًا أن الموضوع أصبح غير مفهوم، وأن تكرار الأزمات بينهما يشير إلى وجود شيء ما بينهما لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وعن أزمة شيرين وحسام حبيب قال: "أنا اتقفلت من شيرين وحسام لدرجة مبقتش حابب أسمع حاجة عن خلافاتهم، القصة بوخت ومش عارفين هتخلص على ايه، بس واضح ان في حاجة هما الاتنين لم يعلنا عنها هي سبب تكرار الأزمات".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "أنقذوا شيرين عبد الوهاب" وتصدر محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية نظرًا لتكرار أزماتها مؤخرًا والتي كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن جمهورها والساحة الغنائية، إلى جانب خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وشركة روتانا، ودخولها مجددًا في خلاف جديد مع طليقها حسام حبيب، إلى جانب مطالبة العديد منهم نقابة المهن الموسيقية متمثلة في الفنان مصطفى كامل للتدخل وحل الأزمة.

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