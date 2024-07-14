ليلى علوي ترقص على أغنية تامر حسني.. والجمهور : "مالوش علاقة بالسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ليلى علوي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع على أنغام أغنية تامر حسني "جامدين جامدين".

وظهرت ليلى علوي وهي ترقص والسعادة تغمرها وعلقت: "كيف كانت عطلتكم الأسبوعية؟، ومن شاهد فيلم جوازة توكسيك؟".

وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وعلقوا: "لذيذة وطعمة طول عمرك يا ليلى وحتفضلي طول عمرك زي القمر والعسل الأبيض اللي زي قلبك وأخلاقك، اللي أثبتت أن الجمال مالوش علاقة بالعمر، أحلى واحدة في الدنيا، القمر كله، قمر يا حبيبتي والله".

ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا فيلم "جوازة توكسيك" بدور العرض السينمائي ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الاخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟، ويشارك ببطولة الفيلم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، نورين أبو سعدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتواصل ليلى علوي تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "المستريحة" الذي تعيد التعاون خلاله مع الفنان بيومي فؤاد، ويشارك ببطولة الفيلم عمرو عبد الجليل، نور قدري، مصطفى غريب، محمود الليثي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج عمرو صلاح ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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