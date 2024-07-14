50 صورة| "بيت الروبي" و"19 ب" يحصدان جوائز مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم منذ قليل حفل ختام مهرجان جمعية السينما المصرية السنوي في دورته الـ٥٠ تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" في سينما رينيسانس بحضور نخبة من أهل الصحافة والإعلام وصناع السينما، وبدأ الحفل بكلمة رئيس المهرجان مدير التصوير الأستاذ محمود عبدالسميع والذي رحب بجميع الحضور، قائلا "خمسون عاماً يُقام هذا المهرجان بلا توقف رغم كل الظروف بفضل جميعة الفيلم وأعضائها ومجلس إدارتها".

وأضاف قائلا إن المهرجان يُقام دائما في بداية العام ولكن لظروف طارئة تأجل إلى يوليو، وشعار المهرجان نحو سينما مصرية مصرية ولكن هذا العام تمت إضافة شعار تحيا المقاومة لتحيا فلسطين وذلك للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وبعدها اعتلى المسرح د. خالد عبدالجليل نائباً عن وزير الثقافة إذ نقل في كلمته تحية وزير الثقافة د. أحمد هنو، ثم قال إن هذا المهرجان مدرسة لتعليم الثقافة وجمعية الفيلم هي مدرستنا عبر السنوات، ولابد أن نشكر الأستاذ محمود عبدالسميع للوصول بهذا المهرجان للدورة الخمسين، وفي هذا العيد نحيي كل أعضاء جميعة الفيلم ولجنة التحكيم.

وبعد انتهاء كلمته صعد المسرح بجانبهم المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وقال إن جمعية الفيلم اسم له بريق خاص في حياتهم وخاصة عندما كانوا طلبة، لذلك نوجه الشكر لهم لخروجهم بالمهرجان بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة، وبدأ حفل التكريم وتوزيع شهادات المهرجان.

وقام المهرجان بتكريم أحد أشهر رواد الصحافة الفنية، اسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر وتسلم شهادة تكريمه ابن أخيه الأستاذ إمام عمر، كما تم تكريم اسم المخرج والسيناريست والفنان السيد بدير وتسلم شهادة تكريمه ابنه الأستاذ سامي السيد بدير.

ومن بين المكرمين اسم صاحب البصمة البارزة في السينما العربية وشيخ المخرجين المصريين والعرب المخرج هنري بركات وتسلمت شهادة تكريمه ابنته راندا هنري بركات، واسم النجمة هند رستم وتسلم شهادة تكريمها ابنتها بسنت رضا. وبعدها أخذ المكرمين صورة تذكارية على المسرح.

ثم أعلنت مذيعة الحفل عن بدء تكريمات رموز السينما لهذا العام، وهم: الكاتب والسينارست عاطف بشاي، الملحن والمؤلف الموسيقي راجح داوود، الموزع السينمائي الكبير أنطوان زند ويتسلمها عنه نجله شادي أنطوان زند، الكاتب والناقد الفني سمير غريب، النجم أحمد بدير، النجمة إلهام شاهين.

وطلب محمود عبدالسميع من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على روح مدير التصوير عصام فريد الذي رحل عنا قبل أيام.

وبدأت بعدها تكريمات الأفلام العربية والتي أضافها المهرجان في لائحته قبل عامين، إذ يُكرم أفضل ثلاثة أفلام عربية ويمنحها شهادات تقدير: وتسلم شهادة فيلم حمى البحر المتوسط المنتج محمد حفظي، وتسلم شهادة فيلم "وداعا جوليا" المنتج والمخرج أمجد أبو العلاء والممثل نزار جمعة والمونتيرة هبه عثمان، وشكر أمجد مصر على استضافتها للشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة، وبعدها تسلمت شهادة فيلم علم المنتجة والموزعة شاهيناز العقاد.

وأعلن المهرجان الأفلام المصرية الفائزة في مسابقة المهرجان، وصعد أعضاء لجنة تحكيم المهرجان إلى خشبة المسرح، وهم: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، الدكتورة رحمة منتصر المونتير السينمائي وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، طارق الشناوي الناقد السينمائي، عادل الأعصر المخرج السينمائي، عمر عبدالعزيز المخرج السينمائي ورئيس اتحاد النقابات الفنية، ماجدة موريس الناقدة السينمائية، الدكتور محسن أحمد المخرج ومدير التصوير السينمائي، الدكتور محمود محسن مهندس الديكور السينمائي وأستاذ الديكور بمعهد السينما، الدكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي، هاني لاشين المخرج السينمائي (رئيس لجنة التحكيم)، والتقط الجميع صورة تذكارية وأعلنوا عن الجوائز التي جاءت على النحو التالي:

- جائزة أحسن مكساج صوت فاز بها المهندس طارق علوش، عن فيلم بيت الروبي، وفاز بجائزة أحسن ديكور المهندس أحمد فايز عن فيلم بيت الروبي.

- بينما فاز بجائزة أحسن موسيقى الموسيقار خالد حماد عن فيلم بيت الروبي، وفاز بجائزة أحسن مونتاج المونتيرة سارة عبد الله عن فيلم ١٩ ب.

فيما فاز بجائزة أحسن تصوير مدير التصوير حسين عسر عن فيلم بيت الروبي، وفاز بجائزة أحسن إخراج المخرج أحمد عبدالله السيد عن فيلم ١٩ ب.

- وفاز بجائزة خاصة في التمثيل الفنان طه دسوقي عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي. وفاز بجائزة أفضل ممثل دور ثان الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن فيلم بيت الروبي وتسلمها عنه حسين عسر.

- وفازت بجائزة أحسن ممثلة دور ثان الفنانة حنان يوسف عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي. بينما فاز بجائزة أحسن ممثل دور أول الفنان كريم عبدالعزيز عن فيلم بيت الروبي وتسلمها عنه عبدالجليل حسن.

- وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مدير التصوير مصطفى الكاشف عن فيلم ١٩ ب وتسلمها عنه المنتج محمد حفظي.

- وحصل على جائزة الامتياز في التمثيل الفنان سيد رجب عن فيلم ١٩ ب وتسلمها عنه المخرج أحمد عبدالله السيد.

- وفاز بجائزة العمل الأول المخرج عمر هلال عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وفاز بجائزة أفضل فيلم ١٩ ب للمنتج محمد حفظي، أما أفضل فيلم باستفتاء الجمهور فقد فاز بها فيلم وش في وش للمخرج وليد الحلفاوي.

والتقط جميع المكرمين صورة تذكارية وبدأ بعدها عرض فيلم الختام "اللعب مع العيال" للمنتج هشام عبدالخالق، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال ومن تأليف وإخراج شريف عرفة .