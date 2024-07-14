ماجد المصري وعارفة عبد الرسول.. النجوم في حفل زفاف حسني شتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان ماجد المصري والفنانة عارفة عبد الرسول على حضور حفل زفاف الفنان حسني شتا الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر ماجد المصري وهو يلتقط صورة تذكارية مع الفنان حسن شتا وزوجته ورافقتهما الفنانة عارفة عبد الرسول وسط سعادة شتا بحضورهما.

وخضع حسني شتا لجلسة تصوير رومانسية مع زوجتها، والتقطا عدد من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط الاحتفاء بهما من قبل المقربين.

وتعاون الفنان ماجد المصري مع الفنان حسني شتا بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد.

وداعب السيناريست محمد سيد بشير، الفنان حسني شتا، ونشر محمد سيد بشير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو في طريقه لحفل الزفاف، وقام بمهاتفة الفنان حسني شتا وقال: "أنت جاي الفرح ولا مش جاي؟، عشان أحنا جينا كلنا، ليرد عليه حسني شتا: "جاي ان شاء الله".

وكانت آخر مشاركات الفنان حسني شتا بمسلسل "جري الوحوش" وسط بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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