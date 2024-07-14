على أغنية "سطلانة".. نجوم الفن يرقصون في حفل زفاف حسني شتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل نجوم الفن حفل زفاف الفنان حسني شتا الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتهنئة شتا بدخول عش الزوجية، وهم الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان ماجد المصري، الفنان محمد علي رزق، الفنان صبحي خليل، الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنان محمد العمروسي، الفنان محمد عز، وقاموا بالرقص على عدد من الأغاني منها "سطلانة، ايه اليوم الحلو ده، كاجولوه".

وخضع حسني شتا لجلسة تصوير رومانسية مع زوجتها، والتقط عدد من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط الاحتفاء بهما من قبل المقربين.

وكانت آخر مشاركات الفنان حسني شتا بمسلسل "جري الوحوش" وسط بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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