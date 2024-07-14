بحضور عمرو عبد الجليل ومصطفى أبو سريع.. 20 صورة من حفل زفاف حسني شتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان حسني شتا بزفافه مساء اليوم السبت على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى داليا، وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وسط حضور نجوم الفن والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتهنئة شتا بدخول عش الزوجية، وهم الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان ماجد المصري، الفنان محمد علي رزق، الفنان صبحي خليل، الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنان محمد العمروسي، الفنان محمد عز، وقاموا بالرقص على عدد من الأغاني منها "سطلانة، ايه اليوم الحلو ده، كاجولوه"، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

وخضع حسني شتا لجلسة تصوير رومانسية مع زوجته، والتقط عدد من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط الاحتفاء بهما من قبل المقربين.

وكانت آخر مشاركات الفنان حسني شتا بمسلسل "جري الوحوش" وسط بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

عمرو محمود ياسين يوجه رسالة للمعترضين على ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز