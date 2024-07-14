شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى ومحمد كريم فى عزاء والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان خالد زكي ومحمد كريم على حضور عزاء والدة الاعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين.

يشار إلى أن السيدة الراحلة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى، وزوجة والده الكاتب الصحفي مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، لمباشرة عمله بالقاهرة فوراً، وظهر أول أمس الخميس في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد التزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.



خالد زكي ومحمد كريم في عزاء والدة محمد مصطفى شردي