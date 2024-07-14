علا الشافعى تقدم واجب العزاء فى والدة محمد مصطفى شردى

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قدمت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسة تحرير الخليج 365 والكاتب الصحفي محمد الباز واجب العزاء في والدة الاعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم، كما تواجد كل من الإعلامي طارق علام وأسامة منير والفنان أيمن عزب.

وحرص خالد زكي ومحمد كريم على حضور عزاء والدة الإعلامى محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الاعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين .

يشار إلى أن السيدة الراحلة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى، وزوجة والده الكاتب الصحفي مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، لمباشرة عمله بالقاهرة فوراً، وظهر أول أمس الخميس في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد إلتزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.



علا الشافعي تقدم واجب العزاء في والدة محمد مصطفى شردي

علا الشافعي لحظة تقديمها واجب العزاء في والدة محمد مصطفى شردي