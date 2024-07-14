شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب مع العيال يحصد 719 ألف جنيه فى ليلة أمس الجمعة فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام آخر ليلة عرض 719 ألف جنيه في السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية 39 مليون جنيه في جميع السينمات داخل مصر.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

ويشهد موسم الصيف السينمائى 2024 منافسة 5 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد.