شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة لـ"الخليج 365": الصلاة والرياضة وإخوتى أهم شىء فى يومى والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لطيفة خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365: "يومي العادي يسير بالشكل التالي أستيقظ صباحًا وأتناول وجبة الفطور ثم أمارس الرياضة وإذا كنت مرتبطة بعمل أذهب إليه وإذا كان وقت فراغ أسافر ولكن عادة الرياضة مهمة في حياتي جدًا، وكذلك دائمًا أحافظ على الحمية الغدائية وإخوتي أيضًا أهم شيء في حياتي والشيء الوحيد الذي أكون حريصة على فعله يوميًا هي الصلاة".

وعن طقوسها قبل الصعود للمسرح قالت لطيفة: قراءة القرآن والصلاة والتدريبات الصوتية ولابد أن أكون قد أخذت قسطًا كبيرًا من النوم قبل الحفلة، وعندما أنتهي من عملي أحب السفر فإذا كنا في الصيف أسافر للبحر وإذا كنا في الشتاء أسافر لأماكن بها طبيعة أكثر، وأكثر البلدان قريبة من قلبي هي سويسرا فهي البلد التي أشعر فيها بكياني كبني آدمة.

‎وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.