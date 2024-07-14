شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يُحيى حفلا كامل العدد فى الإسكندرية ضمن حفلات ليالى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا مساء السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر، بحضور عدد كبير من جمهور الفريق، وقبل صعود كايروكى على المسرح أشعل فريق ديسكو مصر الحفل.

وصعد فريق كايروكى المسرح وسط هتافات وصياح الجمهور لهم، ووجه أمير عيد التحية لكل أهل الإسكندرية، قائلا: "مبسوطين إننا وسطكيم وبقالنا كتير معملناش حفلة فى إسكندرية وهتنبسطوا".

وغنى أمير عيد باقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى تفاعل معها كل جمهور مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما".

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.