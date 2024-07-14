شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مدحت يقدم الموسيقى التصويرية لفيلم x مراتى بطولة هشام ماجد وتايسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار محمد مدحت الموسيقى التصويرية لفيلم x مراتى بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، والمقرر عرضه في السينمات يوم 24 يوليو الجارى، من إخراح معتز التونى، حيث يعد مدحت من أبرز الموسيقيين الذين يقدمون الموسيقى التصويرية في الأعمال الدرامية على الساحة الفنية في الوقت الحالي، حيث قدم الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال في رمضان الماضى.



محمد مدحت

ويجسد النجم محمد ممدوح تايسون شخصية مجرم ويدخل السجن في أحداث فيلم إكس مراتى، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 24 يوليو الجارى، من إخراج معتز التونى، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، وشارك في بطولة العمل هشام ماجد وأمينة خليل وعدد من الفنانين.

يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني ، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

