شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات لسيرك "فانتازيا كوتة" بالعين السخنة.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق حفلات سيرك "فانتازيا كوتة الإيطالى" بقيادة مدربة الأسود والنمور الفنانة أنوسة كوتة، لأول مرة بالعين السخنة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 18 يوليو الجارى.

وتؤكد الفنانة أنوسة كوتة، أنه لأول مرة تقام حفلات لفنون السيرك فى العين السخنة، ويقدم فيها فقرة استعراض الأسود والنمور البيضاء، مشيرة إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من الفقرات العالمية، يقدمها مجموعة من فنانى السيرك من روسيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر .

ويضم برنامج حفلات السيرك التى تقدم يوميا فى العاشرة مساء، أكثر من 11 فقرة فنية من أخطر وأشهر فقرات فنون السيرك، منها: "عجلة الموت، المشى على السلك، الكاوتشوك، المطبخ، المكعب، التوازن على السلم"، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور البيضاء للمدربة الفنانة "أنوسة كوتة".

يشار إلى أن الفنانة أنوسة كوتة، هى ابنة مدرب الأسود والنمور الكابتن "مدحت كوتة"، وهو نجل مدربة الأسود والنمور العالمية الفنانة "محاسن الحلو"، وتعد عائلة الحلو من مؤسسى فن السيرك فى مصر، وقدمت العديد من مختلف فقرات فنون السيرك داخل مصر وخارجها.