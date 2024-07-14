نيللي كريم داخل حمام سباحة وإيمان العاصي بسيارة فارهة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، إطلالة لها أبرزت جمالها، وذلك عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "لجان.. جمال.. جبر".

محمد رمضان

النجم محمد رمضان ظهر داخل الجيم عبر حسابه على إنستجرام، وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارة فارهة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها داخل حمام السباحة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة تظهر جمالها، عبر حسابها على "إكس" من أحدث ظهور لها.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة، بفستان أنيق، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "جامدين ومفيش إلا إحنا".

سهر الصايغ

الفنانة سهر الصايغ، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، بإطلالة أنيقة تبرز أناقتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

شذى حسون

الفنانة شذى حسون، ظهرت بإطلالة انيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تذهب حيث يوجد طريق

بل إذهب حيث لا طريق .. وأصنع أثرا".