شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وزيرى يطرح برومو أغنيته الجديدة "براندات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد وزيري برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم براندات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة والذي ظهر من خلاله بمزيكا مختلفة وجديدة عليه.



بوستر الاغنية

أغنية "براندات" كتب كلماتها وزيري، وتولى تلحينها أيضا، وتعاون فيها مع الموزع محمد الشاعر، والتي يقدم من خلالها شكلا جديدا من المزيكا يقدم للمرة الأولى، حيث يدمج بين أكثر من شكل من أشكال المزيكا المختلفة والتريند خلال هذه الفترة والتي ستكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الإثنين المقبل عبر جميع المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمد وزيري سبق وخاض تجربة التمثيل من خلال اكثر من عمل درامي من بينهم لعنة كارما.