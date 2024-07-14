عبدالله الرويشد يفاجأ عشاقه على انستجرام

ياسر رشاد - القاهرة - بعد وعكة صحية تعرض لها، طرح الفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد الإعلان الترويجي الخاص بأغنيته الجديدة "ما قلت لي"، في خضم الأزمة الصحية التي يمر بها.

ونشر المطرب الخليجي عبدالله الرويشد الـ"برومو" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، مرفقاً بتعليق حاء فيه: "حبايبي ولهان عليكم".

يُذكر أن عبدالله الرويشد تعرّض لأزمة صحيّة في شهر فبراير الماضي، ودخل على إثرها إلى "مستشفى جابر" بالعاصمة الكويتية حيث مُنعت عنه الزيارة بتوصية من الأطباء، قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج.

وظهر عبدالله الرويشد أخيراً في فيديو من ألمانيا، وهو يجلس على كرسي متحرك فيما خسر الكثير من وزنه، بينما كان يضحك بشكل تلقائي مع أصدقائه.

وقال أحدهم: "اليوم إحنا تاريخ 30 يونيو 2024 في ألمانيا نزور أخونا الغالي عبد الله الرويشد وهو يتمتع بالصحة والعافية، وعائلته لم تقصّر معنا وأخذتنا في رحلة".

قصة عبد الله الرويشد مع الغناء

بدأ عشق عبد الله الرويشد للغناء منذ الـ 13 من عمره حيث شارك بالعديد من الحفلات المدرسية، وتعلق بآلة العود التي كان وما زال يعشقها، حيث كان ينتهز فرصة خروج أخيه الأكبر الملحن محمد الرويشد كي يدندن بآلة العود الخاصة به. الفنان الكبير علي نجم عبد الرزاق جعل من عبد الله عازفا بارعًا.

بداية المشوار الفني

كانت بداية عبدالله الرويشد الفعلية بالفن من خلال فرقة رباعي الكويت وكان عازفاً إيقاعياً في ذلك الوقت، ثم أصدر أول أغنية خاصة له سنة 1980 بعنوان أنا سهران وكانت من كلمات الشاعر الشاهين ومن ألحان شقيقه الملحن محمد الرويشد وبعد ذلك أعجب بصوته الملحن الراحل راشد الخضر واختاره كي يلحن له أول أغنية والتي أعلنت عن ولادة نجم جديد، حيث غنى الفنان عبد الله الرويشد أول البوم له في سنة 1983 وهي أغنية رحلتي التي قام بتلحينها الراحل راشد الخضر وصاغ كلماتها الشاعر الكبير عبد اللطيف البناي.