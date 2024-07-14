شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد خضوعها لرحلة علاجية إثر الأزمة التي مرت بها مؤخرًا مع طليقها حسام حبيب، والتي انتهت بالصلح وتسوية الأمر بينهما أمام جهات التحقيق، بموافقة الطرفين.

شيرين عبد الوهاب

وأكد شقيق شيرين أن كل ما يتمناه هو عودة شقيقته ووقوفها من جديد على قدميها؛ لتعود لفنها وأعمالها الناجحة، وكتب في تعليق له على حسابه بموقع "فيسبوك": والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها وترجع تاني تمتع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليها".

حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

وطمأن محمد عبد الوهاب الجمهور على شقيقته شيرين عبد الوهاب، وأكد أنها بخير وأمان، وطالب جمهورها بالدعاء له حتى تعود من جديد.

جدير بالذكر، أن شيرين عبد الوهاب تصالحت مع شقيقها محمد بعد الأزمات التي كانت بينهما مؤخرًا، وسبق وأقامت ضده دعوى، إلا أنها تنازلت عن تلك الدعوى بعد تعرضها لأزمة صحية في واقعة التشاجر مع حسام حبيب، ودخولها المستشفى حتى تماثلت للشفاء وعادت معه لمنزل العائلة.

بداية أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تفاصيل تلك الأزمة وقعت في الخامسة من فجر السبت الماضي، عندما فوجئ ضباط قسم شرطة التجمع بالمطربة شيرين عبدالوهاب تحضر للقسم وتطلب تحرير محضر رسمي ضد طليقها حسام حبيب، أكدت فيه تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يده، وإصابتها بجرح قطعي فى الرأس، واتهمته بالتعدي عليها بالضرب داخل استديو خاص بهما بمنطقة التجمع الخامس، وقام بضربها بزجاجة على رأسها، وأخذ منها الهاتف المحمول ومبلغًا ماليًا من الدولارات من داخل حقيبتها، وبعد ذلك قام بطردها.

أرفقت شيرين بالمحضر تقريرًا طبيًا صادرًا من المستشفى يفيد بتعرضها للاعتداء وإصابتها بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد.

أقوال حسام حبيب ضد شيرين عبدالوهاب

وعلى الفور تحركت قوة أمنية لضبط حسام حبيب من داخل فيلته ولكن تبين عدم تواجده، وفي الثامنة من مساء نفس اليوم ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حسام حبيب، وجرى عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سيبله بضمان مالي 5 آلاف جنيه، وذلك بعد الاستماع لأقواله وأنكر حسام حبيب واقعة التعدي على شيرين أمام جهات التحقيق المختصة، وطالب باستدعاء شهود العيان.

كما اتهم حسام حبيب شيرين في محضر رسمي بإتلاف الاستديو الخاص بهما وأرفق بالتحقيقات فيديو لشيرين وهي تقوم بتحطيم محتويات الاستديو بشكل هيستيري، وأوضح الفنان حسام حبيب أمام جهات التحقيق أن الاستديو محل واقعة اتهامه بالتعدي على الفنانة شيرين عبدالوهاب، ملك خاص بهما الاثنين قاما بتجهيزه سويًا للتحضير فيه لأغانيهما الفنية خلال فترة زواجهما، وكان يتردد عليه حتى وقت قريب، مؤكدًا أنه بعد الطلاق أصبح تردده عليه قليلًا للغاية حتى لا يصطدم بها.

وبناء على ذلك استدعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الفنانة شيرين لسماع أقوالها بعد اتهامها بتحطيم الاستديو، وتخلفت شيرين عن الحضور مرتين لسماع أقوالها في المحضر المحرر ضدها، ما دعا نيابة القاهرة الجديدة لإرسال خطاب لنيابة الشيخ زايد لاستدعاء شيرين لاستكمال التحقيق معها.