تفاصيل وفاة ابن الفنان عزت العلايلي .. دخل في غيبوبة بعد مرضه

ياسر رشاد - القاهرة - غيب الموت الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقًا لما أدلت به زوجته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وفاة الدكتور ابن عزت العلايلي

ابن الفنان الراحل عزت العلايلي

وكتبت زوجة الدكتور الراحل محمود عزت العلايلي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بالشيخ زايد، بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم، وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا.

وفاة نجل عزت العلايلي

وتبين إصابة نجل عزت العلايلي بسرطان الرئة حيث تعرض الدكتور محمود عزت العلايلي لوعكة صحية مؤخرًا اكتشف على إثرها إصابته بمرض سرطان الرئة في مرحلة متقدمة منه.

وكشف مصدر مقرب من نجل الفنان عزت العلايلي لإحدى المواقع الإخبارية المصرية، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى في الأسابيع الماضية.

وقال المصدر للموقع الإلكتروني إن الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان عزت العلايلي دخل في غيبوبة صحية منذ أسابيع ماضية، وعلى إثرها أدخل إلى إحدى المستشفيات إلى ماقبيل الإعلان عن خبر الوفاة.