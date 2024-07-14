فنان بريطاني شهير يندد بمذابح إسرائيل في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشب جدال عنيف بين المغني روجر ووترز والمعروف بدعمه القضية الفلسطينة، والمذيع البريطاني بيرس مورجان الليلة بعد أن استضاف الأخير المغني في برنامجه، وندد ووترز بمذابح إسرائيل في قطاع غزة خلال البرنامج مؤكدًا أن إسرائيل قتلت مواطنيها خلال هذا اليوم لبدء حربها الشعواء على غزة".

وقال ووترز لمورجان إن قوات الاحتلال تنفذ إبادة جماعية بمواطني غزة، وتروي أكاذيبا مثيرة للإشمئزاز عن إحراق أطفال واغتصاب نساء على يد حماس.

روجر ووترز: قطاع غزة بين شقي رحى إسرائيل

ونفى ووترز وجود أية أدلة ملموسة بأن الاسرائيلين اغُتصبوا قبيل أو أو في خضم وبعد هذا اليوم"، وعندما قال مورجان إنه "توجد نساء اغتصبن بنفس اليوم" وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة أجابه "لا، لا لم يكن، يمكنك قول ما تشاء، لكن لا توجد أدلة".

وأضاف: "أنا لا أقول إن جزءًا من حماس لم يعبر سياج الأسلاك الشائكة في ذلك اليوم. ولا أقول إن ذلك لم يحدث على الإطلاق. ما أقوله هو وجود كل هذه الأحاديث "هل يوجد لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها’ – اذن لماذا لم تدافع عن نفسها في ذلك الصباح؟".

وأكد الموسيقي أيضًا أن إسرائيل هاجمت مواطنيها في ذلك اليوم، وأن الدليل على ذلك هو السيارات المحترقة التي عثر عليها حول المستوطنات امحيطة بقطاع غزة في ذلك اليوم - وفقًا لووترز، تم تدميرها بغارة جوية مباشرة شنها الجيش الإسرائيلي، وقال "هذه حقيقة راسخة.