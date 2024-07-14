شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الأطرش يتحدث في حوار نادر عن أسمهان ويصفها بالماسة النادرة بذكراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة أسمهان التي رحلت عن عالمنا في الـ14 من أغسطس، وخلال التقرير نسلط الضوء على حوار نادر تحدث فيه فريد الأطرش شقيقها عنها بصورة عكست إيمانه بموهبتها وافتقاده لها.

قال فريد الأطرش خلال حوار نادر إن المرحومة أسمهان كماسة نادرة، التى استمرت بالعيش بيننا بصوتها العذب وإحساسها الرقيق، ورغم جمال صوتها الفتان، إلا أن أسمهان لم يكن رصيدها الغنائى كبيرا، لصغر سنها، وقصر عمرها فنى.

وأضاف أنه فى عام 1937 طلبت شركة أسطوانات منى أنا وأسمهان أن نسجل عندها بعض الأغنيات وبالفعل قمت بذلك ولحنت أغنية "فينك يا حبيبى" وقدمتها لأسمهان لتغنيها.

يذكر أن فريد الأطرش قدم مع أسمهان فيلم "انتصار الشباب"، عام 1940 وأخرج الفيلم المخرج أحمد بدرخان وقام فريد بوضع ألحان أغانى الفيلم، وكذلك وضع الموسيقى التصويرية له وتعاونا سويا فى عدة أغنيات منها أغنية "بدع الورد" و"يا حبيبى تعالى ألحقنى" و"ليالى الأنس فى فيينا" و"الشمس غابت أنوارها" و"كان ليا أمل".