شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: مصر تجري في عروقي والأهرامات تمنحني طاقة وشعورًا بعزة النفس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة لطيفة عن وضعها لصورة الأهرامات على هاتفها المحمول وقالت: السبب وراء وضعي صورة الأهرامات على هاتفي أنها تعطيني طاقة وإحساس بعزة النفس.

وأكدت لطيفة قائلة: مصر بالنسبالي عروق دم يسري في دمي، فأنا أعيش في مصر وبعيش من خلال مصر وبموت في مصر ، فعندما أعود من أي بلد آخر كنت فيه أول ما الطائرة تدخل الخطوط الجوية المصرية أحمد الله، فمصر بالنسبة لي شيء كبير جدًا.

‎وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.