ريتا أورا تختار هذا الحذاء الصيفي لإطلالتها في نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - ريتا أورا تختار إطلالاتها بدقة وعناية الى حد انها لا تتردد بأرتداء ملايس شفافة لذا تعتبر أيقونة للموضة تملك ذوقها الخاص بها. وإختارت لإطلالتها في شوارع نيويورك اللون الأحمر لتوب طويل وسروال قضفاض ووضعت على عنقها قلادة ذهبية وعلى عينيها نظارات حمراء وأقراط ذهبية كبيرة وفي أصابعها خواتم. اما الحذاء فهو صيفي أحمر مكشوف من نوع thong flip flops من ماركة Bernardo مشابه للذي تختاره المغنية والممثلة جنيفر لوبيز لإطلالاتها لكنه أكثر جرأة ويمكن إنتعاله مع فستان او تنورة او شورت. وتبين أن المشاهير قد يملكون قواسم مشتركة بالنسبة للموضة وأراء متناقضة بما يتعلق بالأحذية.

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