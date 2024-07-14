شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يحضر لفيلم بنات الباشا.. وانتصار أول المتعاقدات على البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج ماندو العدل على فيلم جديد بعنوان بنات الباشا، من تأليف محمد هشام عبيه، حيث بدأ تحضيرات العمل، ورشح العدل عددًا من الفنانات لبطولة الفيلم وكانت الفنانة انتصار أول المتعاقدات على بطولة الفيلم، ومن المقرر الإعلان عن باقى الفنانين خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد العدل جلسات عمل مع الجهة المنتجة على الوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.

وكان المخرج ماندو العدل قد مر بوعكة صحية الفترة الماضية، وطمأن المخرج ماندو العدل جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرًا بجلطة فى القلب، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى: متشكر جدًا لكل الناس اللى دعولى ولكل اللى زارنى وكل اللى بعتلى رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها الحمد لله على كل شىء.

وكانت آخر أعمال ماندو العدل فيلم الملحد ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من بطولة أحمد حاتم، وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى.