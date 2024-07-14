شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنان الراحل عزت العلايلى وتشييع جثمانه من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا الدكتور محمود عزت العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي بعد صراع مع المرض، حيث اعلنت زوجته وفاته قبل ساعات، وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك، "توفي الي رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو و تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر و يتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم.

الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى من مواليد (15 سبتمبر عام 1934 – ورحل فى 5 فبراير 2021)، وهو من مواليد حى باب الشعرية بالقاهرة، وشارك فى العديد من الأفلام فى السينما المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962، والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى الكثير من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، والمسرح، وأبرز الأدوار السينمائية التى قدمها فى أفلام "الأرض"، و"الاختيار"، و"الناس والنيل" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة فى التلفزيون كذلك، منها "راس القط" و"بوابة الحلواني"، وفى المسرح تعد أشهر مسرحياته "أهلا يا بكوات" التى عرضت على المسرح القومى فى مواسم مختلفة.



محمود عزت العلايلى