نانسي عجرم تتألق بفستان من تصميم Ramon Filip وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة ناعمة وجميلة خلال احيائها حفلاً في الأردن وتعاونت مع الستايلست سارة كيروز، التي اختارت لها فستانا أسود اللون من تصميم Ramon Filip، يتميز بـ Cape مرصع بكريستال على أطرافه وبفتحة جانبية من الاسفل، ويصل سعره إلى 1490 يورو، أي ما يعادل 78 ألف جنيه.



وتركت نانسي شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت على مكياج ناعم اضافة الى بعض المجوهرات لاكمال اللوك.

يذكر ان نانسي تعيش نجاح اغنيتها الجديدة "من نظرة" التي طرحتها قبل ايام وهي من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.