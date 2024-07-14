أحمد سعد يرد على الهجوم عليه بسبب الخلخال: "معمول للرجالة ومفيهوش شراشيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي طالته مؤخرًا بعد تداول صورة له وهو يرتدي "خلخال" في قدمه أثناء تصوير أحد كليباته الغنائية على متن أحد اليخوت وآثار بسببه الجدل وواجه سخرية رواد "السوشيال ميديا".

وحل أحمد سعد ضيفًا على برنامج "Et بالعربي" وتطرق خلاله عن ارتدائه العديد من الملابس والإكسسورات التي يراها البعض لا تليق بمجتمعاتنا العربية والشرقية وقال: "ولا خلاخيل ولا حاجة والناس فسروه غلط، دي حتة خيط والناس كلها بتلبسها بس هو عشان أنا مسجل في موضوع التريندات ده وعندي سوابق كتير، ده معمول للرجالة مش للستات ومش خلخال لأنه مفيهوش شراشيب، بس أوعدكوا الشراشيب جاية".

وأحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا أمس الجمعة بالساحل الشمالي، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

ويقدم الفنان أحمد سعد لاول مرة برنامج مع شقيقه الفنان عمرو سعد بعنوان "بيت السعد" ويعرض السبت من كل أسبوع على قناة "Mbc مصر"، وينتمي البرنامج لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة" يوم 21 يوليو الجاري وتشاركه الحفل الفنانة أصالة.

اقرأ أيضا:

أول رد من الفنان رشوان توفيق على إعلان فتاة الزواج منه (خاص)