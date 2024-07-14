شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وماجدة الرومى نجما الويك آند الثاني في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية خلال حفل الافتتاح الذى أحياه كل من الكينج محمد منير والمطربة دينا الوديدى، وفرقة رقص فلسطينية، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من الجمهور والذين حرصوا على التفاعل مع مطربهم المفضل وترديد كلمات الأغاني.



كاظم الساهر

وكشف مهرجان العلمين عن حفلات الويك أند الثاني من فعالياته، حيث يحيى القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي يوم الخميس 18 يوليو، كما تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الغنائي يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادي عباسي، وتحمل الحفلات عدة مفاجآت أخرى يتم الكشف عنها الأيام المقبلة.



ماجدة الرومسي ونادر عباسي

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.