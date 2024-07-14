بالصور.. احتفالية المركز القومي للسينما بصُناع أفلام وحدة دعم السينما المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - نظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر مساء أمس السبت وضمن فعاليات نادي السينما المستقلة احتفالية لتكريم صُناع أفلام وحدة دعم السينما المستقلة والتي يشرف عليها الناقد السينمائي احمد عسر ، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل تم عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى والفيلم الروائى القصير فرحة إخراج جيهان اسماعيل والفيلم الروائى القصير راضية إخراج شيماء طافش والفيلم الروائى القصير الرؤية إخراج محمد سحيو، والفيلم الروائى القصير بقعة سوده إخراج أحمد شمس ، وهي أفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعه للمركز القومي للسينما.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائى أحمد سعد الدين، و قدم خلالها الدكتور حسين بكر شهادات التكريم للسادة المخرجين.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي احمد عسر, والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.