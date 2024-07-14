انطلاق برنامج “المذيع المتميز” لتأهيل الموهوبين بالتعاون بين “أكاديمية MBC” والقطاع الإذاعي في “مجموعة MBC”

انطلق في ٢٦ يونيو البرنامج التدريبي “المذيع المتميز” لتأهيل الموهوبين بالتعاون ما بين “أكاديمية MBC” والقطاع الإذاعي في “مجموعة MBC” على أن يستمر على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.

وبعد أن تم اختيار ٣٠ من أبرز المتقدمين للمشاركة في البرنامج، التحق المتدرّبون والمتدرّبات بفعاليات الدورة في رحاب إذاعتَي MBC FM وبانوراما FM، تحت إشراف نخبة من الاختصاصيين في هذا القطاع، حيث استقبل مدير المشروع داني صيرفي المتدربين مقدماً نبذة موجزة عن مسار التدريب، فيما شرح الدكتور حاتم الحربي للمتدرّبين آليات الورش النظرية والعملية وسير المحاضرات والدروس التطبيقية.

في هذا السياق قالت الدكتورة علا العلوان، مديرة الشراكات والعلاقات الاستراتيجية ومديرة تطوير الأعمال في “أكاديمية MBC”:

“نحن فخورون بالتعاون المشترك الذي يجمع أكاديمية MBC مع إذاعات مجموعةMBC في برنامج تدريبي هو الأول من نوعه، وذلك على أيدي نخبة من الاختصاصيين والأساتذة من ذوي الخبرة والباع الطويل، ونشكر إذاعات MBC على كل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف البرنامج” . وأضافت الدكتورة علا: “تأتي هذه الخطوة نتاج شراكات سابقة في تدريب عدة أشخاص تميزوا باختلاف الاختصاصات سواء في العلاقات العامة، أو التسويق، أو في التقديم الإذاعي، أو كمراسلين، كما يحضرني أهم هذه الأسماء البارزة ممن تخرجوا من برامج التدريب وهم حالياً يعملون كزملاء لنا في مختلف إدارات وأقسام مجموعة MBC على غرار دانة الشمري أصغر مذيعة في FM LOUD FM، وعايض العتيبي الذي يعمل حالياً في إدارة السوشيل ميديا، وشوق القاسم الآن تعمل في قسم التواصل المؤسسي والعلاقات العامة للمجموعة، وعبد الملك المغيليث وعبد الإله القرني اللذيْن تخرّجا من برنامج التدريب المشترك مع جامعة الإمام وهما الآن يعملان بدوام كامل في إذاعات مجموعة MBC.”

من جانبه قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”: “نحن سعداء للشراكة مع “أكاديمية MBC” لتحقيق الرؤية التي وضعوها لبرنامج المذيع المتميز.” وأضاف حمزة: “لطالما كانت أكاديمية MBC سباقةً في أخذ المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات البشرية السعودية، ونحن بدورنا كقطاع إذاعي وموسيقي في “مجموعة MBC” حرصنا على توفير البنية التحتية اللازمة للدورة، فسخّرنا استديوهاتنا وتجهزياتنا الفنية والتقنية، إلى جانب الطاقم التدريبي المتخصص، في موازاة الجانب التطبيقي بما في ذلك التفاعل مع مذيعي ومذيعات MBC FM وبانورما FM لاكتساب الخبرات الإذاعية المطلوبة”.

وقال بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة MBC: “هذا التعاون بين القطاع الإذاعي والموسيقي في المجموعة وبين أكاديمية MBC هو بداية لشراكة طويلة وسلسلة من البرامج والدورات التي تهدف إلى تخريج جيل جديد من المذيعين والمذيعات السعوديين والسعوديات الذين يجمعون بين الموهبة والمعرفة والخبرة، مما يتيح لهم التفوق والنجاح في مسيرتهم المهنية.”

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جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن فتح أبواب التسجيل لدورة ثانية من برنامج “المذيع المتميز”، بحيث يبدأ التسجيل من ١٠ يوليو ويستمر لغاية ٧ سبتمبر عبر موقع الأكاديميةhttps://www.mbcacademy.me علماً أنه يمكن لمن سبق له التقدم إلى الدورة الأولى ولم يحظَ بفرصة القبول أن يقدم مرّة ثانية عبر تعبئة الطلب على موقع الأكاديمية، وتحميل فيديو يُظهر من خلاله موهبته.