جديد مصطفى قمر “صناعة مصرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجري التحضيرات على قدم وساق لتصوير فيديو كليب جديد للفنان المصري مصطفى قمر، لأغنية تحمل اسم “صناعة مصرية” مع المخرجة بتول عرفة من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأغنية “صناعة مصرية” من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد مجدى.

ومن المقرر تصوير الكليب خلال الأسبوع المقبل، حيث اتجهت المخرجة بتول عرفة صباح اليوم إلى مدينة جدة للاجتماع مع فريق عمل “لايف ستايلز ستوديوز” لتصوير فيديو كليب لمدينة جدة للفنان محمد المشعل بأولى انتاجات لايف ستايلز ستوديوز في المملكة العربية السعودية.