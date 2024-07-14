نانسي عجرم تطرب جمهورها بأحدث حفلاتها الغنائية في الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - أحيت المطربة نانسي عجرم، أحدث حفلاتها الغنائية وسط حشود جماهيرية كبيرة، في البحر الميت بالأردن، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

خطفت النجمة نانسي عجرم الأضواء، خلال إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية، بفستان أسود طويل ومفتوح من الأمام، وقدمت مجموعة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة المفضلة لدى جمهورها أبرزها: "بدنا نولع الجو، عم بتعلق فيك، آه ونص" وغيرها من الأغاني.

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، وهي تداعب أحد الحضور بحفلها، وتضحك لأحد الحضور خلال فاصل بين أغنيتين، وداعبته قائلة: "بكرا".

كانت طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

نانسي عجرم

تفاصيل أغنية من نظرة

أغنية من نظرة من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني، والذي ضم حكاية حب طريفة، حيث تذهب نانسي إلى منزل حبيبها وتدق الباب لكن لا مجيب لها فتجمع أصحابها وتغني له أمام باب المنزل، وتأتي كاميرا التصوير من داخل المنزل خلال العين السحرية للمنزل، ليفاجئ المخرج المشاهد في نهاية الكليب بأن حبيبها كان مسافرًا وعاد لمنزله ويراها تمر حائرة أما باب منزله ليلقي عليها التحية وبمجرد دخولها للمنزل، يطرق عليها الباب.

نانسي عجرم

كلمات أغنية من نظرة

تقول كلمات الأغنية "صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب عم يرقص عالدقة و كل دقة بيسمعها بالقِلب عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار جمالك عالبكلة و متكلة عليي شوي تغار دلعني و ما بتندم و مقدم قلبي و ما تحتار جنونك عجنوني يا عيوني .بخلي الليل نهار إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنتى قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي حقق أحلامي".

أحدث كليب نانسي عجرم "تيجي ننبس"

كان أحدث كليب لـ نانسي عجرم من خلال “تيجي ننبسط”، الذي حقق أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف”.