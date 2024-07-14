مروان موسى يشعل مهرجان بيت ذا هيت في دبي ويستعد لطرح ألبومه

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا نجم الراب مروان موسى أمس، حفلا استثنائيا في انطلاق مهرجان "بيت ذا هيت" الموسم الثالث بمركز دبي التجاري العالمي في دبي.

ولاقى الحفل نجاح كبير، إذ حضره جمهور عريض، واستمتع بأغني مروان موسى وتفاعل معه خلال الغناء، إذ غنى مروان أبرز أغانيه ومنها "برازيلي وأسمر"، "بطل العالم"، "بيج مافيا"، وغيرها من الأغاني الشبابية الناجحة.

كما داعب مروان موسى الجمهور، بعدما ألقى بعضهم هواتفهم المحمولة على المسرح لالتقاط الصور معه، وقال لهم: "محدش يحدف تليفونات تاني افرض اخدتها"، و يستعد مروان لطرح ألبومه الجديد والذي انتهى من تسجيل معظم أغنياته، ويضم الألبوم اكثر من ١٠ أغاني ويطرحه خلال الفتره القادمه.

الجدير بالذكر أن مروان موسى يعد أحد أشهر الرابر المصريين الذين لهم صدى و شعبيه عالميه، وقد حقق نجاحات كبيرة بأغنياته المميزة، والتي أصبحت أيقونة للأجيال المختلفة لتعاونه في أعماله دائما مع نجوم من مختلف الاجيال.

يذكر أن مروان حقق نجاح كبير في أخر حفلاته خارج مصر في "هولندا"، و بعدها في مصر في زد بارك.