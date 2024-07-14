أجندة قصور الثقافة.. أفلام مجانية ومشاركة بمهرجان العلمين وأسبوع ثقافي للشباب بسيناء

ياسر رشاد - القاهرة -

اجندة قصور الثقافة.. ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل ٢٠ يوليو.

١٧ فرقة فنية تشارك بمهرجان العلمين

وتطلق هيئة قصور الثقافة اليوم أولى فعاليات مشاركتها بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم الهيئة طوال فترة إقامة المهرجان باقة متميزة من العروض الفنية التي تعكس التراث المصري الأصيل من خلال ١٧ فرقة فنية تتنوع ما بين فرق الفنون الشعبية، والإيقاعات الشرقية والموسيقى والغناء الشعبي، وتبدأ اليوم مع عروض لفرقتي التنورة التراثية، والحرية للفنون الشعبية.

أسبوع ثقافي للشباب في أبو زنيمة

واهتماما بأبناء المحافظات الحدودية، يشهد بيت ثقافة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء أسبوعا ثقافيا في سياق برامج العدالة الثقافية، تستمر فعالياته حتى يوم ٢٠ من الشهر الحالي، ويتضمن عدة لقاءات تثقيفية، وورش تدريبية حرفية يقدمها مدربون متخصصون ومنها "الأركيت، الحلي، الطرق على النحاس، الخيامية"، بجانب مجموعة من ورش الحكي والألعاب الشعبية، وحفلات السمر، ويختتم بمعرض فني نتاج الورش الفنية التي شارك بها الشباب على مدار الأسبوع.

الاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية

وتشهد قصور الثقافة بالإسكندرية مجموعة مكثفة من الفعاليات هذا الأسبوع احتفالا بالعيد القومي للثغر أهمها معرض فني لرسوم الطفل مساء غد الاثنين بقصر ثقافة الشاطبي، بجانب احتفالية كبرى يشهدها القصر مساء الثلاثاء يحييها فرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية واللقاءات التثقيفية المستمرة طوال الشهر.

القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا

وتستقبل مدرسة الأمين بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، السبت، أولى فعاليات القافلة الثقافية، وتتضمن عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال تستمر حتى لمدة ٣ أيام بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

ورشة للدراسات السينمائية المتخصصة بالإسكندرية

وبدءا من الخميس المقبل يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ورشة مجانية متخصصة في الدراسات السينمائية، ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي، تتضمن محاضرات في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، التمثيل، والإخراج، يحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين، وتستمر حتى 6 أغسطس.

أفلام مجانية بقصر السينما



ويعود قصر السينما بجاردن سيتي لرواده هذا الأسبوع بباقة متميزة من الأفلام الأجنبية بالمجان، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية التي تتضمن مناقشة الأعمال الإبداعية بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، بجانب الورش الفنية ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" من أبرزها ورش: تعليم الموسيقى والغناء، أساسيات الكتابة الصحفية، الخط العربي، التوعية الأثرية، علم العروض، وكتابة القصة القصيرة وغيرها.