أحمد حلمي يتابع ردود أفعال الجمهور على مسرحية "ميمو": "بصحح الورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد حلمي الاحتفال بنجاح مسرحية "ميمو" في مصر والتي تم عرضها مؤخرًا بالتزامن مع موسم عيد الأضحى بعد النجاح الكبير للمسرحية وعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" و"موسم جدة".

ونشر حلمي صورة عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يقوم بتفحص ردود أفعال الجمهور على المسرحية من خلال صندوق "رأيك يهمنا" وعلق عليها ساخرًا: "بصحح الورق".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، ويشارك ببطولة المسرحية كلا من الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد رزق، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة مريم الجندي تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وكشف المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن بطولة أحمد حلمي لـ 4 أفلام دفعة واحدة من بينها فيلم "النونو" وفيلم "الست" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم برعاية صندوق "بيج تايم" والمقرر الكشف عن المزيد من التفاصيل وميعاد عرضهم تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد حلمي في السينما كانت بفيلم "واحد تاني" عام 2022.

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