تركي آل الشيخ يعلن تخطي إيرادات "ولاد رزق 3" الـ20 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، بعد مرور شهر على بداية عرضه.

المستشار تركي آل الشيخ، كشف عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن إجمالي إيرادات الفيلم، بعد مرور شهر على عرضه في مصر والسعودية، ودول الخليج، وأمريكا، وأوروبا.

ووصل إجمالي الإيرادات، إلى ما يزيد عن الـ 20 مليون دولار، إذ حقق 20.698.371 مليون دولار

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.