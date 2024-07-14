"بإطلالة أنيقة".. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة رانيا منصور الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت صورها تفاعل من المتابعين.

وشاركت رانيا الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالآتي: "القمر، ربنا يحميكي، قنبلة الجيل الحقيقية، أشيك فنانة بجد، برنسيسة".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية"، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا بسببه قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

المسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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