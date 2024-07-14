أحدث ظهور لـ يسرا.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونالت إعجاب الجمهور وعدد من النجوم.

ونشرت يسرا الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وعدد من نجوم الفن بينها تعليق الفنانة ريهام الغفور: "ربنا يسعدك ويحميكي حبيبتي"، وكتبت الفنانة منة شلبي: "الحلاوة كلها"، وعلقت الفنانة حلا شيحة: "أجمل امرأة، تتألق دائمًا بتلك الابتسامة الرائعة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالآتي: "بحبك عشان على طبيعتك وشخصية جميلة، قمر، مبتكبريش، ربنا يسعدك، سكر".

شاركت يسرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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