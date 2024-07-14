مي كساب ضيفة معرض الإسكندرية للكتاب في دورته الـ 19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحل الفنانة مي كساب، ضيفةً على معرض الإسكندرية الدولي للكتاب ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ 19، وذلك يوم الثلاثاء المُقبل 16 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتبة الإسكندرية.

ويدير اللقاء الناقد الفني والصحفي محمد عبدالرحمن، في جلسة مفتوحة مع الجمهور حول مشوارها الفني وأعمالها المُقبلة في المسرح والسينما.

كان أخر أعمال الفنانة مي كساب، مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.