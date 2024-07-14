مي سليم تروج لحفلها الأول في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة مي سليم لإحياء حفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه حفلها الأول بمدينة الرياض.

ونشرت مي الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أول حفلة ليا في الرياض، مبسوطة أوي إني معاكم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال مي السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت.

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