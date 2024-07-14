قبل وفاته.. هذا ما كتبه نجل عزت العلايلي عن الجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

قبل أيام من وفاته شارك الدكتور محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، منشورا تحدث خلاله عن الجنة.

وكتب العلايلي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفتكروا صاحب الجنة منتظر حد يقرر له مين يدخل ومين ميدخلش؟، لو ناخد الأمور بجد شوية وكل واحد يلزم مكانه وحاله، ناس كتير هتستريح".

وأعلنت خبر الوفاة زوجة نجل الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو".

وأضافت أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيتم دفن الراحل في مقابر "العلايلي والحديدي" بطريق الفيوم، قائلة: "سنوافيكم بموعد العزاء تباعًا".