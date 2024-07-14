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"صناعة مصرية".. أحدث كليبات مصطفى قمر بتوقيع بتول عرفة وفهد الزاهد

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ياسر رشاد - القاهرة - تواصل المخرجة بتول عرفة معاينة أماكن تصوير كليب أغنية "صناعة مصرية"، للنجم مصطفى قمر من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، إستعدادا لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد مجدى.

مصطفى قمر

تفاصيل أغنية صناعة مصرية 

واستكمالا للتعاون المثمر بين المخرجة بتول عرفة والمنتج الكبير فهد الزاهد، سافرت عرفة صباح اليوم الأحد إلى لتصوير كليب لمدينة جدة، يغنى فيه الفنان محمد المشعل، من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، فى أول إنتاجات الشركة بالمملكة.

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مصطفى قمر

كانت المخرجة بتول عرفة قد احتفلت فى أبريل الماضى بتحقيقها مشاهدات بلغت 136 مليون مشاهدة في جميع الكليبات التي قدمتها لعدد كبير من نجوم الأغنية بالوطن العربى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

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مصطفى قمر
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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