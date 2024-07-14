كواليس أول يوم تصوير لفيلم "المدرسة".. صور

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق تصوير أول أيام فيلم " المدرسة" وهو إسم مؤقت، وذلك بالديكور الأول الداخلى في إحدى الإستديوهات الرئيسية داخل محافظة الجيزة، ويتم إستئناف باقى تصوير أيام العمل على مدار فترات متقاربة بينهما، نظراً إلى التنقل فى العديد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية فى أماكن تصوير مختلفة.

ويشار إلى أن أولى مشاهد تصوير العمل جمعت كل من النجمة حورية فرغلي وطارق النهرى ونور الكاديكى ومحمود فارس، ومجموعة من الوجوه الصاعدة وعلى رأسهم ميدو فايد وآخرين.

كشفت النجمة حورية فرغلي، أنها تسعى من خلال فيلم " المدرسة" إلي توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير، وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.

وأضافت حورية، أن لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج محمد حمزة، وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام، مما يساعد ذلك على الإستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري العريق.

قصة فيلم المدرسة

وتدور أحداث فيلم "المدرسة"، فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أبطال فيلم المدرسة

فيلم المدرسة، بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين.

بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم : " مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.